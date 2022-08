Krakowski policjant wspierał chorwackie służby po wypadku autokaru wiozącego pielgrzymów Data publikacji 08.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od 1 lipca br. polscy policjanci pełnią służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku oraz w bułgarskich kurortach Morza Czarnego. Jednym z nich jest funkcjonariusz krakowskiej drogówki, który w sobotę został skierowany na miejsce wypadku polskiego autokaru, do którego doszło na chorwackiej autostradzie.

Sierżant sztabowy Kamil Styrna, funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oddelegowany jest do pełnienia służby w Chorwacji. W sobotni poranek (6.08.2022) skierowany został wspólnie z tamtejszymi funkcjonariuszami, którym asystuje podczas tegorocznych wakacji, na miejsce wypadku polskiego autokaru, do którego doszło około godziny 5:40 na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia.

Na miejscu wypadku polski policjant ujrzał pracujące chorwackie służby oraz wrak autokaru, którym podróżowali polscy pielgrzymi. Funkcjonariusz przy współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji sprawdził dane pojazdu, tj. ubezpieczenie oraz ważność badania technicznego, a następnie informacje te przekazał chorwackim służbom. Jako że poszkodowani przewiezieni zostali do pobliskich placówek medycznych, funkcjonariusz niezwłocznie udał się w te miejsca, gdzie wspierał chorwackie służby w ustaleniach danych osobowych przewiezionych tam osób oraz podjął próbę ustalenia danych kontaktowych do osób w Polsce, które należało powiadomić o skutkach wypadku. Policjant poprzez możliwość wglądu do rzeczy pozostawionych przez pasażerów pomagał ustalić właścicieli zabezpieczonych bagaży oraz dostarczyć dokumenty pacjentom znajdującym się w szpitalach, dzięki którym chorwacka służba medyczna mogła sporządzić odpowiednią dokumentację. Policjanci oddelegowani do Chorwacji ściśle współpracują z polską służbą konsularną w Zagrzebiu oraz wykonują dalsze czynności związane z wypadkiem.

(KWP w Krakowie / kp)