PODLASCY POLICJANCI POBIEGLI DLA FUNDACJI POMOCY WDOWOM I SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH Data publikacji 08.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podlascy policjanci na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Robertem Szewcem i jego Zastępcami inspektorem Jackiem Kumpiałowskim i inspektorem Jackiem Tarnowskim pobiegli dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Z okazji 25. rocznicy powstania, Fundacja zorganizowała wirtualny bieg charytatywny. Akcja ma charakter indywidualny i trwa nadal. Zarejestrować się można do 10 sierpnia na stronie www.zapisyonline.pl, a sam wirtualny bieg trwa do 18 sierpnia 2022 roku. Wystarczy dowolna aplikacja rejestrująca 25 minut aktywności.

Jeszcze tylko dwa dni zostały na zarejestrowanie się do wirtualnego biegu. Zachęcamy do włączenia się w szczytny cel Fundacji. Może to zrobić każdy, wystarczy zapisać się na stronie - www.zapisyonline.pl.

W województwie podlaskim pod opieką Fundacji znajduje się 14 rodzin.

Szczegóły biegu

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.