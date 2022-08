Z policyjną eskortą do porodu Data publikacji 09.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W policyjnej służbie zdarzają się interwencje, które przybierają nieoczekiwany obrót. Przekonali się o tym wysokomazowieccy mundurowi. Kierowca mercedesa poprosił ich o pomoc w dotarciu do szpitala. Okazało się, że wiezie kobietę, która zaczęła rodzić. Dzięki policyjnej eskorcie mieszkanka powiatu szybko i przede wszystkim bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy.

Do nietypowej sytuacji doszło w okolicach Mazur w powiecie wysokomazowieckim. Do mundurowych z drogówki podbiegł kierowca mercedesa. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany. Okazało się, że wiezie do białostockiego szpitala kobietę, która przedwcześnie zaczęła rodzić. Mieszkance powiatu odeszły wody, a do terminu porodu został jeszcze miesiąc. Policjanci, widząc powagę sytuacji natychmiast podjęli decyzję o udzieleniu pomocy kierowcy i przyszłej mamie. Włączyli w radiowozie sygnały i rozpoczęli pilotaż samochodu. Dzięki temu kobieta szybko i przede wszystkim bezpiecznie trafiła pod opiekę personelu medycznego.

(KWP w Białymstoku / kp)