Ukradł porsche i rozbił je o radiowóz. Skuteczny pościg kryminalnych Data publikacji 09.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wschowscy kryminalni zatrzymali po pościgu 21-letniego mieszkańca Wrocławia, który jest podejrzany o kradzież samochodu marki Porsche Cayenne. Dzięki skutecznym działaniom pościgowym, mężczyzna godzinę po kradzieży pojazdu trafił w ręce policjantów. Wrocławianin uciekając porsche wartym 120 tysięcy złotych, doprowadził do czołowego zderzenia z nieoznakowanym radiowozem. 21-latek był pijany i pod działaniem środków odurzających.

W niedzielę (7 sierpnia) w jednej z miejscowości w gminie Wschowa doszło do kradzieży samochodu marki Porsche Cayenne o wartości prawie 120 tysięcy złotych. O zdarzeniu zostały poinformowane wszystkie patrole, w tym wschowscy kryminalni, którzy zauważyli skradziony pojazd na polnej drodze w gminie Sława. Policjanci przystąpili do pościgu i próby zatrzymania porsche. Podejrzany kierowca widząc ścigający go nieoznakowany radiowóz, z impetem w niego uderzył i próbował uciec pieszo. Mężczyzna wyskoczył z pojazdu i zaczął biec w stronę pobliskiego lasu. Po chwili był już jednak w rękach kryminalnych. Zatrzymany 21-latek został przebadany i okazało się, że znajduje się pod działaniem alkoholu i środków odurzających. Warte prawie 120 tysięcy złotych porsche przetransportowano na policyjny parking. Obecnie trwają czynności majce wyjaśnić wszystkie okoliczności niedzielnego zdarzenia.

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom wschowskich policjantów, 21-latek podejrzany o kradzież samochodu marki Porsche Cayenne stanie przed wymiarem sprawiedliwości, a skradziony pojazd wróci do prawowitego właściciela. To już kolejny w tym roku luksusowy pojazd odzyskany przez wschowskich policjantów:

- Kolejne luksusowe BMW X6 warte blisko 250 tysięcy złotych odzyskane przez policjantów,

- Pościg za kierowcą luksusowego auta BMW X6 skradzionego w Niemczech.

aspirant Wioleta Dąbska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

