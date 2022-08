Policjant udzielił pomocy 11-latkowi Data publikacji 09.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy sierżant Bartosz Kulis z tomaszowskiej drogówki w czasie wolnym od służby udzielił pierwszej pomocy 11-latkowi, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Chłopiec, wykorzystując nieuwagę rodziców wszedł na dach garażu i próbował przejść na inny budynek. Spadł z wysokości 3 metrów uderzając głową o kostkę brukową. Nastolatek trafił pod fachową opiekę lekarską a jego życiu nic nie zagraża.

7 sierpnia 2022 roku około godziny 20.00 dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie od policjanta będącego poza służbą o nieszczęśliwym wypadku z udziałem 11-letniego dziecka. Na podwórzu w centrum Tomaszowa 11-letni chłopiec wszedł na dach garażu i podczas przechodzenia na sąsiedni budynek spadł z wysokości 3 metrów na utwardzone kostką brukową podłoże. Zdarzenie to widział znajdujący się nieopodal starszy sierżant Bartosz Kulis z tomaszowskiej drogówki, który natychmiast ruszył z pomocą oszołomionemu upadkiem chłopcu. Funkcjonariusz zaopiekował się nim do czasu przyjazdu karetki pogotowia i dotarcia na miejsce jego rodziców. Nastolatek trafił do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na obserwację. Jego życiu już nic nie zagraża.

Policjanci apelują! Mimo iż wakacje to czas beztroski i wypoczynku, nie zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie jest istotne bez względu na porę roku. Nie pozwólmy, aby przerwa od nauki i pracy była jednocześnie przerwą od myślenia i odpowiedzialności za nas samych i naszych najbliższych.

(KWP w Łodzi / kp)