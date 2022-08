Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 09.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie 59-letni tomaszowianin, który wczoraj w centrum miasta kierował dacią mając w organizmie 2 promile alkoholu. Dalszą jazdę pijanemu kierowcy uniemożliwił policjant Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego tomaszowskiej komendy, który po służbie zatrzymał nieodpowiedzialnego kierowcę.

Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Matejki w Tomaszowie Lubelskim. Uwagę policjanta będącego po służbie zwrócił mężczyzna, którego zachowanie wskazywało, że może on znajdować się pod działaniem alkoholu. Mężczyzna ten wsiadł do samochodu marki Dacia i próbował odjechać spod sklepu. Jazdę uniemożliwił mu policjant „śledczy” tomaszowskiej komendy. O całej sytuacji powiadomił dyżurnego, który na miejsce wysłał policjantów z ruchu drogowego.

Jak się okazało 59-letni mieszkaniec Tomaszowa Lubelskiego w organizmie miał 2 promile alkoholu i chwilę wcześniej w takim stanie przyjechał na ulicę Matejki. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu wysoka kara finansowa oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

(KWP w Lublinie / kp)