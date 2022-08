Podlascy kontrterroryści na zawodach paramedycznych „Tac Med 2022” w Estonii

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku wzięli udział w zawodach paramedycznych „Tac Med 2022” w estońskim Rakvere. Są to zawody odbywające się co dwa lata na terenie Estonii, których celem jest sprawdzenie umiejętności z zakresu taktycznej medycyny estońskich służb mundurowych. W zawodach wzięło udział 13 ekip w tym estońska jednostka kontrterrorystyczna K-Komando. Specjalnymi gośćmi byli funkcjonariusze łotewskiej jednostki "Omega" oraz podlaskie "Tygrysy".

Na początku sierpnia funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku wraz z psem bojowym pojechali do estońskiego Rakvere, aby wziąć udział w tegorocznej edycji zawodów paramedycznych pod hasłem „Tac Med 2022”. Są to zawody odbywające się co dwa lata na terenie Estonii, których celem jest sprawdzenie umiejętności z zakresu taktycznej medycyny estońskich służb mundurowych. Wśród 13 ekip biorących udział w zawodach, znajdowali się przedstawiciele estońskiej jednostki kontrterrorystycznej K-Komando, służby patrolowej, grup szybkiego reagowania, służby więziennej, służby ochrony osób. Specjalnymi gośćmi byli również funkcjonariusze łotewskiej jednostki kontrterrorystycznej "Omega" oraz białostockie "Tygrysy".

Zawody trwały bez przerwy przez dwa dni. Składały się z 22 zadań, które należało wykonać w dzień i w nocy. Zawody odbyły się w lesie, w terenie miejskim, na lotnisku oraz na strzelnicy w rejonie Zatoki Fińskiej.

Nad wszystkim czuwali sędziowie, którzy zwracali uwagę na każdy szczegół realizowanego zadania, często utrudniając przebieg danej konkurencji.