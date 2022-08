Chciała zainwestować w akcje koncernu naftowego i zarobić, a straciła 18 tysięcy złotych Data publikacji 09.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do świdnickich policjantów zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą oszustów. Przeglądając strony mediów społecznościowych zauważyła reklamę dotyczącą inwestycji w akcje koncernu naftowego. Wypełniła formularz podając swoje dane, a po chwili zadzwonił do niej rzekomy konsultant, za którego namową kobieta zainstalowała program do zdalnego kierowania urządzeniem. 56-latka w sumie straciła 18 tysięcy złotych. Ponownie ostrzegamy i apelujemy o zachowanie rozwagi przy tego typu transakcjach!

Wczoraj, tj. 8 sierpnia br. , do świdnickich policjantów zgłosiła się 56-letnia mieszkanka tego powiatu, która została oszukana. Jak wynikało z jej relacji na jednej ze stron portali społecznościowych znalazła ogłoszenie o możliwości inwestycji w akcje koncernu naftowego i tym samym szybkiego pomnożenia swoich oszczędności. Wypełniła formularz podając swój numer telefonu, imię i nazwisko. Po chwili zadzwonił do niej mężczyzna z informacjami jak działa platforma i jak można zarobić na akcjach. Następnie mężczyzna przesłał link do „specjalnej aplikacji do obsługi platformy” i nakazał zainstalowanie jej. Kobieta zgodziła się i nieświadomie zainstalowała na swoim urządzeniu oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie systemem operacyjnym przez Internet, po zainstalowaniu którego oszust uzyskał dostęp do tego, co działo się na jej telefonie. Następnie nakazał rozmówczyni wpłacić na wskazane konto kwotę blisko tysiąca złotych w celu rejestracji na platformie inwestycyjnej. Bardzo szybko 56-latka otrzymała informację zwrotną, że pieniądze dotarły, co utwierdziło ją w przekonaniu autentyczności platformy.

Po upływie 3 dni od rejestracji do pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna, który oświadczył, że będzie jej opiekunem inwestycyjnym. Mężczyzna w rozmowie polecił 56-latce zalogowanie się na swoje konto bankowe i otworzenie rachunku, na którym miałaby gromadzić pieniądze z giełdy. Mężczyzna w rozmowie polecił także, by kobieta przekazała numer karty debetowej oraz kredytowej, co uczyniła zgodnie z instrukcjami. 56-latka po ponownym zalogowaniu się na swoje konto odkryła, że ktoś je „wyczyścił”. Łącznie straciła 18 tysięcy złotych.

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę podczas wykonywania operacji finansowych. Pamiętajmy, że oszuści cały czas modyfikują swoje metody, których celem jest wyłudzenie pieniędzy. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie instalujmy proponowanych nam przez nieznajomych programów czy aplikacji na swoich urządzeniach. Nie otwierajmy również podesłanych nam linków. Zachowajmy zdrowy rozsądek i stosujmy zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznajomych.

(KWP we Wrocławiu / kp)