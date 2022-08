„Mamy go – Brawo Ty!” – policyjny pościg za motocyklistą po narkotykach w oku kamery Data publikacji 10.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali kierującego motocyklem, który zignorował polecenia do zatrzymania i próbował uciekać. Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna kierował znajdując się pod działaniem środków odurzających, a także miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Całe zajście zarejestrowała kamera nasobna policjanta.

W sobotę (6 sierpnia) policjanci służby patrolowej zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy. Podczas legitymowania mężczyzny, tuż obok policjantów przewrócił się przejeżdżający drogą motocyklista. Mundurowi natychmiast podbiegli do niego, żeby sprawdzić co się stało i czy nie potrzebuje pomocy. Jednocześnie poprosili mężczyznę, aby zjechał na pobocze. Niestety ten wsiadł na motocykl i zaczął uciekać. Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg. Motocyklista nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania i dalej uciekał. W pewnym momencie skręcił w boczną uliczkę, następnie zjechał na leśną ścieżkę i kontynuował ucieczkę. Policjanci nie odpuścili i gdy nadarzyła się okazja wyprzedzili mężczyznę, żeby zablokować mu drogę. Motocyklista w pewnym momencie wjechał na piasek, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił. Próbował jeszcze uciekać pieszo, ale policjanci dogonili go po kilkudziesięciu metrach.

Kierującym okazał się 29-letni zielonogórzanin. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto jego zachowanie na tyle wzbudziło podejrzenia policjantów, że postanowili poddać go badaniu na obecność środków odurzających w organizmie. Badanie laboratoryjne potwierdziło podejrzenia policjantów - mężczyzna kierował będąc pod wpływem amfetaminy i marihuany.

29-letni kierujący odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz kierowanie pojazdem mechanicznym będąc pod wpływem środków odurzających. Za te przestępstwa według kodeksu karnego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze