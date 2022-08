Zaatakował kobietę nożem. Został tymczasowo aresztowany Data publikacji 10.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę, który na jednym z rzeszowskich osiedli zaatakował kobietę. Podejrzany usiłował wyrwać jej torebkę i kilkukrotnie zranił ją nożem. Kobiecie udało się uciec, a zatrzymany napastnik trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut usiłowania rozboju z użyciem noża. Decyzja sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Policjanci wyjaśniają okoliczność zdarzenia, do jakiego doszło w czwartek, 04.08.2022 roku, wieczorem, w Rzeszowie na ul. Pułaskiego. Kobieta została zaatakowana nożem przez nieznanego mężczyznę. Gdy wsiadała do samochodu, napastnik usiłując wyrwać jej torebkę, kilkukrotnie ugodził ją nożem. Kobieta broniąc się przed nim została ranna, ale udało jej się wyrwać i uciec. Na szczęście obrażenia nie zagrażały jej życiu.

Zawiadomiony o zdarzeniu dyżurny komendy skierował na miejsce policjantów, którzy w rozmowie z pokrzywdzoną, ustalili rysopis napastnika. Ranną zajęli się ratownicy medyczni, kobieta została przewieziona do szpitala. W tym czasie funkcjonariusze dysponując rysopisem sprawcy, przystąpili do jego poszukiwań. Na jednej z sąsiednich ulic zauważyli odpowiadającego rysopisowi mężczyznę, który trzymał w ręce nóż. Funkcjonariusze obezwładnili go, odebrali nóż i zatrzymali.

64-letni mieszkaniec Rzeszowa był pijany i nie potrafił podać powodów swojego postępowania. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 2 promile alkoholu w jego organizmie. Odebrany mężczyźnie nóż został zabezpieczony, a 64-latek trafił do policyjnego aresztu.

Wyjaśnieniem okoliczności sprawy oraz zgromadzeniem materiału dowodowego zajęli się policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego rzeszowskiej komendy. Funkcjonariusze przesłuchali pokrzywdzoną kobietę i świadków. Akta sprawy przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. W piątek doprowadzili tam zatrzymanego mężczyznę. Prokurator wszczął w sprawie śledztwo i przesłuchał podejrzanego. Przestawił mu zarzut usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za to przestępstwo grozi kara od 3 lat pozbawienia wolności.

W piątek na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Rzeszowie tymczasowo aresztował 64-latka na okres 3 miesięcy.

(KWP w Rzeszowie / mw)