Policyjna eskorta ulicami Legnicy samochodu z 2-letnią dziewczynką na pokładzie Data publikacji 10.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wpłynęło podziękowanie dla policjantów, którzy pomogli w sprawnym dotarciu do Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy rodzicom wiozącym 2-letnią córeczkę, której życie było zagrożone. Do całej sytuacji doszło pod koniec lipca, a trasę pilotażu zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

Gdy na numer alarmowy zadzwoniła matka 2-letniej dziewczynki informując, że jej córka potrzebuje natychmiastowej pomocy, dowiedziała się, że ze względu na dużą ilość zgłoszeń, czas oczekiwania na przyjazd karetki jest wydłużony.



Kobieta mając na względzie stan zdrowia dziecka postanowiła wraz z mężem własnym środkiem transportu zawieźć dziecko do szpitala. Informacja o złym stanie zdrowia dziewczynki trafiła również do Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, który uzyskał numer do rodziców 2-latki i skontaktował się z nimi. Powiadomił, że w ich kierunku zadysponowany został radiowóz Wydziału Ruchu Drogowego, który sprawnie i bezpiecznie eskortuje ich przez ulice miasta do szpitala.



Dzięki odpowiedniej reakcji Dyżurnego i zaangażowaniu policjantów Wydziału Ruchu Drogowego znajdujących się wówczas na jednaj z dróg wjazdowych do Legnicy, możliwe było eskortowanie pojazdu, którym jechali rodzice wraz z potrzebującą natychmiastowej pomocy 2-letnią dziewczynką i sprawne i bezpieczne dotarcie na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dziewczynka otrzymała na czas niezbędną pomoc. Obecnie wróciła już do domu i czuje się dobrze.



Pomaganie innym to obowiązek i codzienna służba każdego policjanta. Jednakże podziękowania dla funkcjonariuszy ze strony osób, które potrzebowały tej pomocy, zawsze dla policjantów są dodatkową motywacją do dalszej pracy i jeszcze większej ofiarności.



asp. Aleksandra Pieprzycka



Źródło: KMP w Legnicy

asp. Katarzyna Baniewska

