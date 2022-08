Jeleniogórscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy przewozili nielegalny alkohol Data publikacji 10.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z przewożeniem przez nich wyrobów alkoholowych bez skarbowych znaków akcyzy. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 3 tysiące butelek o pojemności 1 litra. Wstępne straty Skarbu Państwa z tego tytułu oszacowano na blisko 200 tysięcy złotych. Teraz mężczyźni za popełniony czyn odpowiedzą przed sądem.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 19-letniego mieszkańca Łodzi oraz 60-letniego jeleniogórzanina w związku z przewożeniem przez nich spirytusu bez skarbowych znaków akcyzy.

9 sierpnia br . około godziny 8.50 policjanci na drodze w kierunku Karpacza zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Citroen. Kierującym okazał się 60-letni jeleniogórzanin. W bagażniku dostawczaka funkcjonariusze znaleźli palety, na których ustawione były kartony, a w nich łącznie 3 tysiące sztuk butelek o pojemności 1 litra z wyrobem alkoholowym bez skarbowych znaków akcyzy. 60-latek twierdził, że jest to spirytus przeznaczony do dezynfekcji.

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mieszkańca Łodzi, który przyjechał do Jeleniej Góry busem wraz z towarem, a następnie na jednej ze stacji paliw wysiadł, a w dalszą podróż ruszyła jeleniogórzanin.

Mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Wstępnie straty, jakie morze ponieść Skarb Państwa z tego tytułu oszacowano na blisko 200 tysięcy złotych. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, m.in. skąd pochodzi zabezpieczony towar i gdzie miał trafić oraz jakie było jego przeznaczenie. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

(KWP we Wrocławiu / kp)