Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego zapobiegli tragedii Data publikacji 10.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mł. asp. Dawid Kaszubski i mł. asp. Maciej Korzeniewski, widząc pożar na polu, natychmiast ruszyli w tym kierunku. Jak się okazało, w płonącym rżysku leżała starsza kobieta, która nie miała siły wydostać się z ognia. Policjanci natychmiast wynieśli ją w bezpieczne miejsce, po czym zajęli się gaszeniem pożaru. Tylko dzięki ich sprawnemu działaniu i profesjonalizmowi nie doszło do tragedii.

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek (8.08.2022) około 16:45 w miejscowości Przybranowo. Patrolujący teren gminy mł. asp. Dawid Kaszubski oraz mł. asp. Maciej Korzeniewski zauważyli pożar na polu uprawnym, znajdującym się pomiędzy posesjami. Natychmiast ruszyli w to miejsce. Okazało się, że na szerokości 100 metrów płonie rżysko. Funkcjonariusze wbiegli w ogień, gdzie znaleźli leżącą starszą kobietę, która była wycieńczona i nie mogła o własnych siłach się wydostać. Policjanci natychmiast wynieśli Seniorkę w bezpieczne miejsce i wezwali pogotowie. Kiedy kobieta znalazła się pod opieką ratowników, mundurowi zajęli się gaszeniem ognia, by ten nie rozprzestrzenił się na sąsiadujące posesje. Dalej zajęli się nim przybyli na miejsce strażacy.

Mł. asp. Dawid Kaszubski oraz mł. asp. Maciej Korzeniewski na co dzień pełnią służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie podczas codziennej służby dbają o bezpieczeństwo i porządek na drodze stojąc na straży przestrzegania przepisów przez uczestników ruchu drogowego. W imię złożonego przez siebie ślubowania udowodnili co znaczy „strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” ratując 93-latkę, a także dobytek okolicznych mieszkańców.

Z uwagi na panujące wysokie temperatury i suszę, szczególnie teraz w porze wakacyjnych podróży, odpoczynku i pracy związanej z okresem żniw policjanci apelują o zachowanie rozwagi, a także ostrożności w obchodzeniu się z ogniem. Pamiętajmy, że każde lekkomyślne zachowanie, jak np.: wyrzucenie niedopałka czy wypalanie traw może doprowadzić do tragedii.

Jeśli jesteś świadkiem pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia dzwoń na numer alarmowy 112.

(KWP w Bydgoszczy / kp)