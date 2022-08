Tymczasowe aresztowanie dla sprawcy dwóch wypadków Data publikacji 11.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tomaszowscy policjanci zatrzymali 67-latka, który kierował osobowym fordem pod znacznym wpływem alkoholu, potrącił pieszą idącą po chodniku i zderzył się czołowo z peugeotem powodując obrażenia u jego kierowcy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowania pod wpływem alkoholu i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Na wniosek nadzorującego sprawę prokuratora, podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

W sobotę, 6 sierpnia 2022 roku około 21.30 dyżurny policji został telefonicznie poinformowany przez świadka zdarzenia o potrąceniu kobiety na ulicy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, iż kierowca osobowego forda, jadąc wymienioną ulicą w kierunku ulicy Zawadzkiej, zjechał na lewy pas ruchu a następnie na chodnik po lewej stronie drogi, gdzie potrącił idącą prawidłowo 64-latkę. Nie zatrzymując auta i nie udzielając pomocy kobiecie odjechał z miejsca. Jak ustalili policjanci ten sam kierujący około 150 metrów dalej zderzył się czoło z prawidłowo jadącym w kierunku ulicy Barlickiego peugeotem, którym poruszało się dwóch mężczyzn. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznał 27-letni kierowca pojazdu. 25-letni pasażer peugeota nie wymagał pomocy medycznej.

Policjanci ustalili, iż kierowcą forda był 67-letni mieszkaniec Tomaszowa, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Mężczyzna chwiał się na nogach i nie miał siły dmuchnąć w urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zabezpieczyli oba miejsca zdarzenia blokując całą ulicę Orzeszkową i wzywając dodatkowe siły. Osoby poszkodowane zostały przewiezione przez załogi karetek pogotowia do szpitali. 67-latek został zatrzymany i pobrano od niego krew do badań określających stężenie w niej alkoholu. Badanie dało wynik ponad 2,5 promila. Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzuty naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowania pod wpływem alkoholu i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Prokurator na podstawie zebranego materiału dowodowego wnioskował do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i 9 sierpnia 2022 roku, aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje, widzisz nietrzeźwego kierującego - reaguj!

Pamiętajmy również, że alkohol znacząco zmniejsza szybkość reakcji. Powoduje problemy z ostrością widzenia jak i wyczuciem odległości od potencjalnej przeszkody. Nietrzeźwy kierujący błędnie ocenia sytuację i własne umiejętności.

Jeśli piłeś alkohol, nie decyduj się na kierowanie jakimkolwiek pojazdem. Jazda za kierownicą w stanie nietrzeźwości to częsta przyczyna wielu tragedii oraz niebezpiecznych zdarzeń drogowych!

(KWP w Łodzi / sc)