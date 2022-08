Światowe Igrzyska Służb Mundurowych Rotterdam 2022 Data publikacji 11.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 31 lipca br. w Rotterdamie zakończyły się XIX Światowe Igrzyska Służb Mundurowych. W zawodach dla funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, celnej i więziennej, które odbyły się w Holandii, wystartowało około 10 tys. zawodników różnych formacji z ponad 70 krajów świata. Udział w nich wzięli również polscy policjanci, którzy rywalizowali m.in. w konkurencji wyciskania sztangi leżąc, zajmując w niej czołowe miejsca.

Zawody The World Police and Fire Games organizowane są co dwa lata, a po raz pierwszy odbyły się w 1985 roku. Biorą w nich udział aktywni i emerytowani funkcjonariusze policji, straży pożarnej, celnej i więziennej z całego świata. W tym roku przez dziesięć dni portowe miasto Rotterdam było bijącym sercem tego ważnego, a przede wszystkim wyjątkowego, międzynarodowego wydarzenia sportowego. W WPFG brało udział ponad 10 tysięcy uczestników z ponad 70 krajów świata, którzy rywalizowali w 63 dyscyplinach sportowych.

Na starcie tej międzynarodowej imprezy sportowej nie mogło zabraknąć również polskich policjantów, którzy brali udział m.in. w dyscyplinach siłowych, zajmując czołowe miejsca w wyciskaniu sztangi leżąc. I tak:

mł. asp. Mariusz Pikor z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zajął 1 miejsce w kategorii wagowej do 74 kg dla mężczyzn, w przedziale wiekowym 30+

sierż. szt. Andrzej Kocyła z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zajął 1 miejsce w kategorii wagowej do 105 kg dla mężczyzn, w przedziale wiekowym 45+

st. asp. Radosław Smoliński z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim zajął 2 miejsce w kategorii wagowej do 120 kg dla mężczyzn, w przedziale wiekowym 35+

sierż. szt. Paweł Marczak z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim zajął 1 miejsce w kategorii wagowej do 120 kg mężczyzn, w przedziale wiekowym 30+

nadkom. Stanisław Gąsienica – Samek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, kierownik reprezentacji polskiej Policji w sportach siłowych zajął 1 miejsce w kategorii wagowej do 83 kg mężczyzn.

Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym kolegom sportowcom i życzymy kolejnych sukcesów!

(BKS KGP mw / nadkom. Stanisław Gąsienica - Samek - kierownik reprezentacji polskiej Policji w sportach siłowych)