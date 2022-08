W długi weekend z rozsądkiem i bezpieczeństwem Data publikacji 11.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami długi, wakacyjny weekend. Prognozy pogody zapowiadają słoneczne i ciepłe dni, jednak z możliwymi burzami. Zwracajmy więc uwagę na warunki na drodze. W trakcie weekendu policjanci ruchu drogowego będą prowadzić kontrole na głównych trasach wyjazdowych z miast oraz na drogach z największym natężeniem ruchu i ilością wypadków. Ruszając w trasę przygotujmy się do niej, a w trakcie drogi stosujmy się do przepisów ruchu drogowego i zasady ograniczonego zaufania.

Przed nami kilka dni wolnego. Część z nas będzie wypoczywać w domu, a inni wybiorą się w podróż. W tym okresie spodziewamy się większego ruchu. Z kolei to może wiązać się z większą ilością zdarzeń drogowych. Dlatego też policjanci szczególną uwagę zwracać będą na trzeźwość kierujących, przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików do przewożenia najmłodszych. Dla piratów drogowych nie ma taryfy ulgowej. Funkcjonariusze będą zatrzymywać prawo jazdy kierowcom, którzy rażąco naruszą przepisy, tym samym stworzą realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Połowa sierpnia to również tradycyjnie już okres pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, które przechodzą przez nasze województwo. Jako kierowcy zwróćmy szczególną uwagę na grupy pielgrzymów poruszające się po naszych drogach. Zachowajmy ostrożność i cierpliwość w stosunku do zorganizowanych grup i stosujmy się do sygnałów wydawanych przez służby porządkowe organizatora pielgrzymki.

Jako użytkownicy dróg pamiętajmy o nowych przepisach związanych z ruchem pieszych. Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. Zwróćmy również uwagę na innych, niechronionych użytkowników dróg — rowerzystów i osoby poruszające się na hulajnogach. Ładna pogoda sprzyja tego typu aktywnościom.

Prognozy pogody zapowiadają możliwe opady i burze, tak więc warunki na drogach mogą się bardzo szybko zmieniać. Letnie burze i związane z nią silne opady deszczu nakładają na kierowców potrzebę wzmożonej czujności i uwagi. Nie możemy też zapominać o w pełni sprawnym pojeździe. Działające bez zarzutu wycieraczki czy układ hamulcowy to w tej sytuacji podstawa bezpiecznej jazdy.

Żeby podróż była bezpieczna, warto stosować się do kilku zasad:

przed wyjazdem sprawdź: stan techniczny pojazdu (działanie świateł, sprawność układu hamulcowego i jezdnego), wyposażenie samochodu (trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę), w razie wyjazdu za granicę potrzebne dokumenty (prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz dowód rejestracyjny),

przed podróżą nie pij alkoholu,

bądź wypoczęty i wyspany,

w czasie jazdy korzystaj z pasów bezpieczeństwa, dzieci przewoź w fotelikach,

przestrzegaj ograniczeń prędkości, dostosuj ją do aktualnie panujących warunków atmosferycznych i drogowych, dobre warunki nie gwarantują bezpieczeństwa,

pamiętaj o zastosowaniu zasady "ograniczonego zaufania", szczególnie wobec pieszych i kierujących jednośladami — oni nie zawsze są widoczni na drogach.

Oprócz zwiększonego ruchu na drogach policjanci spodziewają się, że mieszkańcy naszego województwa wolny czas będą spędzać również nad wodą. Ważne jest, aby pamiętać, że podróżując i wypoczywając nad wodą robić to należy z wyobraźnią i rozwagą.

(KWP w Opolu / kp)