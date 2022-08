Kolejne motocykle BMW zasilą komendy miejskie i powiatowe w województwie Data publikacji 11.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Siedem nowych motocykli trafi do jednostek terenowych w naszym województwie. Maszyny w nowej kolorystyce będą użytkowane przez policjantów ruchu drogowego. Nowoczesny sprzęt to nowe możliwości i bezpieczeństwo dla funkcjonariuszy.

Nowe motocykle BMW zostały zakupione w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach - motocykle dla służby ruchu drogowego”. Dokładnie siedem takich maszyn trafi do jednostek terenowych. Po dwa motocykle do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, Włocławka i Grudziądza oraz jeden motocykl do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Przypomnijmy, że dwa motocykle BMW trafiły już do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Na drogach miasta i powiatu bydgoskiego można już zobaczyć policjantów korzystających z nowego sprzętu w nowej kolorystyce.

Motocykl BMW R 1250 RT zasilany jest dwucylindrowym bokserem o pojemności 1254 cm3. Silnik daje kierującemu do wykorzystania 136 koni mechanicznych, moment obrotowy o wartości 143 Nm skutecznie rozpędza motocykl. Policyjna wersja tej maszyny jest jednoosobowa, a miejsce pasażera zajmuje zintegrowany z centralą radiową kufer.

Zupełnie nowe barwy policyjne zostały wzbogacone o wiele elementów odblaskowych, a także sygnały uprzywilejowania LED z przodu i z tyłu koloru niebieskiego oraz czerwonego. W wyposażeniu znajdziemy także podgrzewane siedzenie i manetki, a także inne elementy poprawiające komfort kierowcy.

Łącznie do garnizonu trafi 20 takich motocykli.