Czujny dyżurny nie tylko na służbie ale i poza nią Data publikacji 12.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że sprawiedliwości się nie uniknie przekonali się wczoraj dwaj mężczyźni z Kutna. Poszukiwany do odbycia kary 23-latek sam przyszedł do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, aby zgłosić… zagubienie portfela. Dzięki czujności dyżurnego szybko został zatrzymany i trafił za kraty. Po zakończonej służbie ten sam dyżurny zatrzymał kompletnie pijanego rowerzystę. 53-letni mężczyzna miał przeszło 2 promile alkoholu w organizmie.

11 sierpnia 2022 roku dyżurny kutnowskiej komendy starszy aspirant Łukasz Sierka podczas pełnionej służby, jak i po jej ukończeniu wykazał się niewątpliwą czujnością i wzorową postawą. W południe do komendy przyszedł młody mężczyzna informując, że w Warszawie zgubił portfel z dokumentami i nie wie co ma dalej robić. Czujny dyżurny zorientował się, że ma do czynienia z osobą poszukiwaną. Przypuszczenia funkcjonariusza szybko znalazły odzwierciedlenie w systemach policyjnych. 23-latek został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższy rok.

Ten sam funkcjonariusz tuż po zakończonej służbie, jadąc ulicą Barei w Kutnie zauważył rowerzystę poruszającego się całą szerokością jezdni. Ewidentnie stwarzał on zagrożenie w ruchu drogowym nie tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników drogi. Policjant bez zastanowienia zatrzymał mężczyznę. Od razu wyczuł od niego silną woń alkoholu. Zakazał dalszej jazdy i wezwał na miejsce umundurowany patrol. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości 53-letniego cyklisty. Okazało się że mężczyzna miał przeszło 2 promile alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Kutna został ukarany przez mundurowych mandatem w wysokości 2500 złotych.

Starszy aspirant Łuksz Sierka pełni służbę od 2007 roku. Ten doświadczony funkcjonariusz niejednokrotnie swoją postawą udowadniał, że policjantem jest się nie tylko w trakcie służby, ale również poza nią.

Przypominamy, że od 1 stycznia tego roku obowiązują zmiany w taryfikatorze za wybrane wykroczenia w ruchu drogowym. 2500 złotych - taka jest obecnie wysokość mandatu za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila w organizmie). Zmieniła się także wysokość grzywny za kierowanie rowerem po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila). Za ten czyn grozi mandat w wysokości 1000 złotych.

(KWP w Łodzi / mw)