Agresywny pasażer, który zaatakował kierowcę autobusu, jest już w rękach jeleniogórskich policjantów Data publikacji 12.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórska policjantka w czasie wolnym od służby wraz z innymi funkcjonariuszami zatrzymała mężczyznę, w związku z jego agresywnym zachowaniem w jednym z autobusów komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze. 21-latek pobił kierowcę oraz umyślnie uszkodził kabinę pojazdu. Odpowie on również za zakłócanie spokoju. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a mężczyźnie za popełnione czyny grozić może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 10 sierpnia bieżącego roku, około godziny 19.00, w jednym z autobusów komunikacji miejskiej. Mężczyzna jechał nim wraz ze swoją partnerką i dzieckiem, które znajdowało się w wózku. Na łuku drogi wózek przemieścił się, a następnie przewrócił. Na szczęście dziecko nie odniosło obrażeń, ale ta sytuacja wywołała agresję w ojcu chłopca. Mężczyzna poszedł do kierowcy autobusu, zaczął uderzać w jego kabinę, niszcząc ją, a następnie zaatakował kierującego bijąc go i kopiąc. Po ataku wraz z partnerką oraz dzieckiem oddalił się z miejsca zdarzenia.

Powiadomieni o zdarzeniu funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania mężczyzny podejrzewanego o agresywne zachowanie w autobusie. 11 sierpnia, czyli w dniu przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zniszczenie mienia i pobicie kierowcy.

Tego dnia, około godz. 14.00 policjantka z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze wracając po służbie do domu, jadąc ulicą Wojska Polskiego w Jeleniej Górze zauważyła mężczyznę zarejestrowanego przez kamery w autobusie. Mężczyzna szedł po chodniku wraz z partnerką i dzieckiem. Funkcjonariuszka o sytuacji powiadomiła swoich kolegów, którzy niezwłocznie pojawili się na miejscu i zatrzymali podejrzewanego. Okazał się nim 21-letni jeleniogórzanin.

Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie Teraz za przestępstwa, o które jest podejrzewany, odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj z mężczyzną zostaną wykonane czynności procesowe. Nnastępnie zostanie on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze.

(KWP we Wrocławiu / mw)