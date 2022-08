Nowi policjanci w garnizonie śląskim Data publikacji 12.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi Śląskiej Policji zasiliło 18 stróżów prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. Wśród nich znalazły się 2 policjantki. Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantek i policjantów. Rotę ślubowania przyjął od nich I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. Świeżo upieczonych mundurowych czeka teraz kilkumiesięczne szkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach, do których zostali przydzieleni.

Nowi policjanci zostali przyjęci do służby z początkiem sierpnia. Dzisiaj ślubowanie przyjął dzisiaj od nich I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp . Mariusz Krzystyniak. W uroczystości udział wzięli również przełożeni nowo przyjętych policjantów: Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej mł. insp . Dariusz Fajferek, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie mł. insp. Andrzej Nowak, Naczelnik Wydziału Psychologów KWP w Katowicach mł. insp . Katarzyna Bodzioch, Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp . Tomasz Kłosowicz, Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp . Dariusz Kopeć, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policjiw Raciborzu podinsp . Mirosław Mielańczyk oraz przedstawiciele policyjnych związków zawodowych. Nowi policjanci ślubowali na Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a oprawę muzyczną uroczystości zapewnił trębacz z policyjnej orkiestry katowickiej komendy wojewódzkiej. Dowódcą uroczystości był kom . Adam Kuś z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Modlitwę w intencji stróżów prawa odmówił kapelan Policji ksiądz Adam Wycisk.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach pogratulował nowym policjantom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że zobowiązali się oni strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom, a codzienną służbę powinni pełnić godnie i traktować ją z najwyższą powagą. Zaznaczył również, że policjant zawsze musi wykonywać swoje obowiązki na podstawie przepisów prawa, tak by nie zawieść zaufania społeczeństwa. Szef śląskich mundurowych życzył nowym policjantom powodzenia w realizacji wyznaczonych zadań, satysfakcji z wymagającej i często trudnej profesji oraz, by zawsze wracali bezpiecznie ze służby do swoich domów. Zwrócił też uwagę, by nowoprzyjętym policjantom zawsze przyświecały słowa "Ojczyzna i Prawo" umieszczone na policyjnych sztandarach.

Nowych policjantów czeka teraz kurs podstawowy w policyjnych szkołach, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie. Następnie mundurowi zasilą stan etatowy śląskiego garnizonu Policji, pełniąc służbę w: samodzielnych pododdziałach prewencji w Bielsku-Białej i Częstochowie, Wydziale Psychologów KWP w Katowicach, komendach miejskich w Sosnowcu i Zabrzu oraz komendzie powiatowej w Raciborzu.

Więcej informacji dotyczących naboru oraz samej służby w Policji, można znaleźć w zakładce Rekrutacja.