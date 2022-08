Policjanci z Lęborka zlikwidowali nielegalną plantację konopi Data publikacji 12.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nielegalną plantację konopi indyjskich, ujawnili i zlikwidowali lęborscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Należącą do 36-latka uprawę funkcjonariusze namierzyli na terenie prywatnej posesji pod Lęborkiem. Łącznie zabezpieczyli ponad 160 gramów suszu marihuany oraz 252 krzaki konopi indyjskich.

Na teren jednej z posesji w gm. Nowa Wieś Lęborska policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową lęborskiej komendy policji weszli w środę po południu (10.08.br.). Mundurowi mieli informacje, że w budynku mieszkalnym może znajdować się nielegalna uprawa marihuany.

Kiedy policjanci weszli do budynku zastali w nim 36-letniego gospodarza. Mężczyzna był zaskoczony wizytą policjantów i twierdził, iż jest w domu sam i go remontuje. Z obserwacji policjantów wynikało, iż wejście na poddasze możliwe jest tylko z zewnątrz budynku i wyłącznie po rusztowaniu. Mężczyzna twierdził, iż poddaszu prowadzone są cały czas prace remontowe i tam nie ma. Policjanci mieli jednak przeczucie, że mężczyzna może ich specjalnie wprowadzać w błąd. Weszli po rusztowaniu na poddasze i zauważyli puste pomieszczenie. Po dokładnym jego sprawdzeniu odnaleźli małe drzwi przykryte drewnianą dyktą. Policjanci otworzyli drzwi, a wewnątrz znajdowała się profesjonalna uprawa konopi indyjskich. Pomieszczenie było specjalnie przystosowane do tego typu uprawy, wyposażony w specjalne lampy, wentylatory i wywietrzniki. W tym samym budynku w odizolowanym pomieszczeniu kryminalni ujawnili skrzynkę z zawartością suszu roślinnego oraz ususzone liście o łącznej wadze 163 gramy.

Policjanci zabezpieczyli nielegalną uprawę. Łącznie liczyła ona ponad 252 krzaki w fazie wzrostu i ponad 160 gramów suszu marihuany oraz zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który odpowie za posiadanie znacznych ilości substancji narkotycznych i ich uprawę.

W piątek (12.08.2022) zatrzymany 36-latek został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Lęborku, gdzie usłyszy najprawdopodobniej zarzuty uprawy konopi innych niż włókniste oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. Grozi mu za to kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.