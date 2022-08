Czujny policjant w czasie wolnym od służby ujął w sklepie złodzieja Data publikacji 12.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zawód policjanta uczy czujności i umiejętności szybkiego wyciągania wniosków. Będąc policjantem inaczej obserwuje się otoczenie, zauważa się rzeczy, zachowania, na które większość osób nie zwróciłoby uwagi. Mrągowski policjant w czasie wolnym od służby ujął sprawcę kradzieży sklepowej.

W czwartek, 11.08.2022 roku, dwóch mrągowskich policjantów robiło zakupy w jednym ze sklepów na terenie Mrągowa. Gdy stali przy kasie uwagę jednego z funkcjonariuszy zwrócił mężczyzna, który wychodził ze sklepu z wypchanym plecakiem. Policyjne doświadczenie podpowiadało, że coś może być nie tak, ponieważ mężczyzna zachowywał się dziwnie, był pobudzony. Funkcjonariusz zapytał kasjerkę, czy ta osoba zapłaciła za towar, a gdy się dowiedział, że nie, podjął decyzję, żeby go zatrzymać i dowiedzieć się, co było powodem jego nietypowego zachowania. Jednak mężczyzna w momencie kiedy zorientował się, że ktoś się nim zainteresował, zaczął uciekać. Policjant gonił go przez parking samochodowy, następnie przez supermarket, gdzie sprawca wbiegł jednym wejściem, a wybiegł drugim. W międzyczasie odrzucił swój plecak. Policjant przekazał plecak drugiemu mrągowskiemu funkcjonariuszowi, który był razem z nim, aby go pilnował, a sam dalej gonił uciekającego mężczyznę, wydając polecenia do zatrzymania się, jednak bezskuteczne. Gdy stracił go z pola widzenia osoby postronne wskazały funkcjonariuszowi, że wbiegł on do jednego ze sklepów odzieżowych. Gdy policjant wszedł do sklepu mężczyzna ukrywał się między wieszakami z ubraniami. Był cały czas agresywny, pobudzony i próbował dalej uciekać. Policjant ujął go, umiejętnie obezwładnił, jednak mężczyzna ciągle usiłował się wyrwać, wobec czego dołączył do nich drugi funkcjonariusz. Następnie przekazali ujętego mężczyznę patrolowi Policji, który przyjechał na miejsce. Okazało się, że ukradł on ze sklepu między innymi plecak, do którego spakował inne akcesoria na łączną kwotę około 1000 złotych.

(KWP w Olsztynie / mw)