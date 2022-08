#TwojeKontoTwojePrzestepstwo – Uniknij stania się „mułem finansowym” Data publikacji 12.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Grupy przestępcze często wykorzystują proceder „prania pieniędzy” w celu ukrycia pochodzenia nielegalnych środków. Celem jest wywołanie wrażenia legalności przestępczych aktywów, a w konsekwencji uniknięcie odpowiedzialności karnej. Proceder taki w rezultacie utrudnia organom ścigania identyfikowanie i śledzenie transferów środków.

Muły finansowe” to osoby, które świadomie bądź nie, w pewnych przypadkach pomagają grupom przestępczym realizować proceder „prania” nielegalnych dochodów. Osoby te robią to poprzez udostępnianie swoich kont bankowych do otrzymywania i transferowania nielegalnych funduszy.

#TwojeKontoTwojePrzestepstwo

W celu podkreślenia tego zagrożenia, INTERPOL organizuje kampanię #TwojeKontoTwojePrzestepstwo. 2-tygodniowa kampania (10-26 sierpnia 2022 r.) zwiększy świadomość na temat „mułów finansowych” oraz podpowie jak uniknąć tego zagrożenia.

Jak rekrutowane są „muły finansowe”?

Przestępcy rekrutują „muły finansowe” na różne sposoby. Na przykład, niektóre osoby są kuszone obietnicą osiągnięcia korzyści finansowych, bądź otrzymują prowizję za swoje usługi. W innych przypadkach, osoby takie są motywowane zaufaniem bądź namawiane za pomocą pewnych schematów oszustw, najczęściej generowanych on-line. Jeszcze inne osoby decydują się na proceder, ponieważ są przekonane, że nawiązały intymne relacje z osobą, która właśnie potrzebuje naszej pomocy.

Kampania #TwojeKontoTwojePrzestepstwo skupia się na 4 głównych metodach rekrutowania mułów finansowych:

Oszustwa rekrutacyjne: otrzymujesz ofertę pracy, pomimo że nie podejmowałeś żadnych starań o zatrudnienie, a potencjalny „pracodawca” nie zapewnia żadnych informacji o firmie;

Oszustwa na „romans”: przestępcy próbują nawiązać z Tobą kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych lub aplikacji randkowych;

Oszustwo na „inwestycje”: otrzymujesz wiadomość o możliwości osiągnięcia w łatwy sposób dużych zysków z inwestycji;

Podszywanie się czyli spoofing: otrzymujesz wiadomość od osoby, która twierdzi że jest kurierem bądź urzędnikiem publicznym i prosi o przekazanie danych osobowych lub danych dotyczących konta bankowego.

Wskazówki jak uniknąć stania się ofiarą:

Należy być nieufnym w stosunku do każdej osoby, która chce wykorzystać Twoje konto do pozyskania bądź transferu środków.

Nigdy nie przekazuj swoich danych finansowych osobie, której nie znasz i której nie ufasz.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś wykorzystywany jako „muł finansowy”, wstrzymaj wszelkie kontakty oraz skontaktuj się ze swoim bankiem oraz właściwymi organami.

Jakie są konsekwencje?

Kampania #TwojeKontoTwojePrzestepstwo podkreśla fakt, że możesz stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, działając jako „muł finansowy”. Jeśli używasz w tym celu swojego konta, również popełniasz przestępstwo.

Oznacza to, że możesz być także uznany jako współsprawca przestępstwa, nawet jeśli nie byłeś świadomy, w jaki sposób było wykorzystywane twoje konto.

Bądź ostrożny i śledź naszą kampanię w mediach społecznościowych w okresie 10 – 26.08.2022 roku.

Projekt TORAID – zwalczanie międzynarodowej przestępczości finansowej w regionie Azji Południowo - Wschodniej

Kampania odbywa się w ramach projektu TORAID. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie globalnego i finansowego bezpieczeństwa w regionie Azji Południowo – Wschodniej. Wśród kluczowych działań, projekt ten wspiera kraje członkowskie w identyfikowaniu i badaniu nielegalnych przepływów finansowych.

Czytaj również artykuł: # YourAccountYourCrime: Globalna kampania przeciwko „mułom finansowym”

Opracowanie: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Na podstawie publikacji INTERPOLu