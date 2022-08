Reagujemy, gdy łamane jest prawo – także po służbie Data publikacji 16.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym że policjantem jest się również po służbie udowodnił młodszy aspirant Andrzej Szykuła, który w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę odpowiedzialnego za kradzież sklepową. Zatrzymany 27-latek za swój czyn odpowie przed sądem.

W czwartek , 11 sierpnia 2022 roku, po godzinie 16.00, młodszy aspirant Andrzej Szykuła, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji w Szprotawie, w czasie wolnym od służby udał się do sklepu na zakupy. Stojąc w kolejce zobaczył jak przez linię kas z towarem w ręku wychodzi mężczyzna. W tym samym czasie pracownica sklepu zaczęła krzyczeć, że wychodzi złodziej. Policjant zostawił swoje zakupy i bez chwili zawahania, wybiegł ze sklepu za uciekającym złodziejem. Na zewnątrz zatrzymał mężczyznę, odebrał mu skradziony towar, który 27-latek kradzieży ponownie chciał przywłaszczyć, rzucając się na funkcjonariusza. O zaistniałej sytuacji poinformowano dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, który na miejsce skierował patrol Policji. Jak się okazało sprawca kradzieży to 27-letni mężczyzna mieszkaniec Żagania. Mężczyzna za swój czyn odpowie przed Sądem Rejonowym w Żaganiu.

Szprotawski policjant wykazał się wzorową postawą, dając przekonanie dla społeczeństwa, że zawsze na policjantów można liczyć - nie tylko podczas służby, ale także poza nią. #POMAGAMYICHRONIMY.

(KWP w Gorzowie / mw)