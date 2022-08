Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego mężczyznę Data publikacji 16.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant w czasie wolnym od służby rozpoznał mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności i zatrzymał 40-latka, na którego wystawione były nakazy doprowadzenia. Mieszkaniec Dębicy został już przewieziony do zakładu karnego.

W czwartek, 11.08.2022 roku, poszukiwanego 40-letniego mieszkańca Dębicy rozpoznał policjant z Komisariatu Policji w Pilźnie, który miał czas wolny od służby. Policjant zatrzymał 40-latka w Zawadzie, a wsparły go dwie osoby, które widziały całe zdarzenie. Mężczyzna poszukiwany był w związku z nakazami doprowadzenia do dębickiego sądu, prokuratury oraz prokuratury w Żywcu, a także jako sprawca rozboju i kradzieży dwóch kompletów felg aluminiowych o wartości 5 tysięcy złotych. Podczas zatrzymania w pojeździe poszukiwanego ujawniono skradzione mienie, które po zakończeniu czynności wróciło do właściciela.

Po zakończeniu czynności procesowych mężczyzna został przewieziony do Zakładu Karnego w Tarnowie celem odbycia kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

(KWP w Rzeszowie / mw)