Kolejni nieodpowiedzialni kierowcy zapoznali się z nowymi stawkami mandatów Data publikacji 16.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w trakcie służby pełnionej na drodze krajowej nr 94, zatrzymali kilku krewkich kierowców, którzy znacznie przekroczyli dopuszczalną prędkość. Wszyscy stracili prawo jazdy i otrzymali wysokie mandaty.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących to nadal jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych w Polsce. Dlatego każdego dnia policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, prowadzą intensywne kontrole dróg, szczególnie pod tym kątem. Warto przypomnieć, że od początku roku konsekwencje za popełnione wykroczenia są o wiele surowsze. Wysokość maksymalnej grzywny w postępowaniu mandatowym to teraz już 2500 złotych, a nie 500, jak jeszcze kilka miesięcy wcześniej.



Policjanci legnickiej grupy SPEED w trakcie jednej służby zatrzymali do kontroli aż 20 nieodpowiedzialnych kierowców, którzy niestosowali się do obowiązujących ograniczeń. Jeden z nich pędził drogą krajową nr 94 prawie 200 km/h, na odcinku gdzie prędkość jest ograniczona do 90 km/h. Zgodnie z nowym taryfikatorem, policjanci nałożyli na kierowcę mandat karny na kwotę 2500 złotych, a na jego indywidualnym koncie pojawiło się 10 punktów karnych. Kierującemu zostało również zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące.



Pamiętajmy, że czym większa prędkość, tym dłuższa drogi hamowania. Do tego należy wziąć pod uwagę warunki i natężenie ruchu. Nie bez przyczyny na wielu odcinkach dróg prędkość jest ograniczona. Niestety, tak jak w tych przypadkach, kierowcy lekceważą ograniczenia, bagatelizując zagrożenie, jakie może ich spotkać na drodze. W przypadku pojawienia się niespodziewanej, niebezpiecznej sytuacji, kierujący jadąc zza wysoką prędkością może nie mieć czasu i możliwości, aby wykonać odpowiedni manewr. Wystarczy, że na drodze nagle pojawi się inny uczestnik ruchu, pieszy lub rowerzysta, czy po prostu spadnie na jezdnię gałąź z drzewa. Przy zbyt wysokiej prędkości nawet „ucieczka” na pobocze może skończyć się tragicznie.



Dlatego raz jeszcze przypominamy, aby stosować się do obowiązujących ograniczeń. Dzięki temu po pierwsze, dojedziemy bezpiecznie do celu, a po drugie pieniądze zamiast na mandat, przeznaczymy na swoje potrzeby.

mł. asp. Krzysztof Marcjan



Źródło: KMP w Legnicy

asp. Katarzyna Baniewska

tel. 504 798 649