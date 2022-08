Policjant z wrocławskiego Oddziału Prewencji Policji otrzymał odznakę od Ministra Zdrowia „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

Czasem nawet nie wiemy, jak niewiele trzeba, by móc podarować komuś „drugie życie”. A policjant z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu zrobił to aż dwukrotnie. Funkcjonariusz już nie pierwszy raz oddał szpik kostny, za co został odznaczany przez Ministra Zdrowia odznaką „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Młodszy aspirant Dawid Kuriata, bo o nim właśnie mowa, do Policji wstąpił 9 lat temu właśnie po to, aby pomagać innym. I robi to codziennie, jako dowódca drużyny w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu.