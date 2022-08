Grupa oszustów aresztowana w Siedlcach Data publikacji 16.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd Rejonowy w Siedlcach aresztował trzech mieszkańców Wrocławia, którzy działając metodą na policjanta wyłudzili oszczędności od dwóch mieszkanek Siedlec. Oszuści zostali zatrzymani dzięki błyskawicznie podjętym działaniom przez siedleckich funkcjonariuszy.

W piątkowe popołudnie (12.08.2022) policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, namierzyli grupę mężczyzn, którzy dokonywali oszustw metodą na policjanta. Do zatrzymania oszustów natychmiast zmobilizowano funkcjonariuszy, będących w służbie i wkrótce zatrzymano trzech mieszkańców Wrocławia w wieku 18, 19 i 43 lata. Po wstępnym przesłuchaniu okazało się, że zdołali doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dwie seniorki z Siedlec. Kobiety w wieku 79 lat przekazały oszustom 10 tysięcy oraz ponad 20 tysięcy złotych, po tym, jak usłyszały historię o rzekomym zagrożeniu zgromadzonych pieniędzy, po które miał zgłosić się „policjant". Nieświadome zagrożenia kobiety przekazały zgromadzone oszczędności obcemu mężczyźnie, na szczęście dzięki działaniom prawdziwych policjantów, wszystkie utracone pieniądze wrócą do prawowitych właścicielek, ponieważ zostały ujawnione przy zatrzymanych mężczyznach. Do sprawy zatrzymano również auto, którym się poruszali. Po usłyszeniu zarzutów i złożeniu wyjaśnień wrocławianie zostali przewiezieni do Sądu Rejonowego w Siedlcach, który oceniając materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych, zastosował wobec sprawców przestępstwa środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Ten czas siedleccy policjanci wykorzystają na prześledzenie działalności grupy i ustalenie danych personalnych innych poszkodowanych seniorów.

Policjanci po raz kolejny apelują, by nie przekazywać nieznajomym osobom żadnych pieniędzy! Pamiętajmy, w momencie, gdy ktoś, podając się przez telefon np. za krewnego czy policjanta będzie żądał od nas pieniędzy, funkcjonariusze radzą, by natychmiast zakończyć rozmowę telefoniczną! Jeżeli mamy wątpliwości lub nie wiemy, jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich, a najlepiej wykonajmy telefon zwrotny do osoby, za którą podaje się oszust, by upewnić się, czy faktycznie znalazła się w trudnej sytuacji i potrzebuje pieniędzy. Wykonanie takiego telefonu pozwoli sprawdzić sytuację i uchroni przed utratą pieniędzy w przypadku próby ich wyłudzenia.

Pamiętajmy również, by pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy oraz nie wpuszczać ich do domu czy mieszkania. Stosując te podstawowe zasady, nie dasz się przechytrzyć oszustom:

Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomymi, szczególnie podczas rozmowy telefonicznej.

Nie ufaj osobom, które przez telefon przedstawiają się jako krewni, ich przyjaciele, urzędnicy czy funkcjonariusze i proszą o pieniądze.

Nie działaj pochopnie, daj sobie czas do namysłu i zawsze potwierdzaj taką prośbę poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z bliską osobą — wnukiem, córką, synem itp.,

Nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznajomym, w tym również osobom podającym się za policjantów (pamiętaj, że funkcjonariusze nie odbierają pieniędzy na przechowanie czy do celów prowadzonej akcji, jak również nie proszą o ich przekazywanie obcym osobom).

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 (należy pamiętać o dokładnym odłożeniu słuchawki i przerwaniu połączenia z oszustem lub skorzystać z innego aparatu telefonicznego).

(KWP zs. w Radomiu / kp)