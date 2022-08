Kolejny raz pomoc przyszła w porę Data publikacji 16.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Suwalscy wodniacy pomogli turystom, którym zepsuł się napęd w katamaranie. 30-latek i 28-latka nie wzięli ze sobą wioseł, a silny wiatr spychał ich na głębinę. Nie byli w stanie samodzielnie wrócić do brzegu. Po szybkiej akcji mundurowych turyści bezpiecznie wrócili na brzeg.

Patrolując jezioro Wigry w rejonie Plosa Wigierskiego mundurowi zauważyli dwie osoby na katamaranie, którzy wzywali pomocy. Od razu do nich podpłynęli. W rozmowie z kobietą i mężczyzną mundurowi ustalili, że zepsuł się napęd w ich katamaranie, a zapomnieli wziąć ze sobą wioseł. Dodatkowo silny wiatr spychał ich łódź na głębinę. Mundurowi przymocowali katamaran do łodzi służbowej i bezpiecznie odholowali turystów do pomostu w Czerwonym Folwarku.

O bezpieczeństwo osób wypoczywających nad akwenami Suwalszczyzny wspólnie dbają policyjni wodniacy i ratownicy Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, których od początku lipca wspierają strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

Apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą oraz sprawdzanie prognozy pogody i wyposażenia jednostek pływających przed wypłynięciem.

(KWP w Białymstoku / kp)