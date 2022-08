204 km/h na "krajówce". Pośpiech kosztował kierowcę 2500 zł i 10 punktów karnych Data publikacji 17.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Słubiccy policjanci zauważyli kierującego pojazdem osobowym, który nie miał zamiaru stosować się do obowiązującej przepisami prędkości. Aż 204 kilometry na godzinę miał na liczniku kierowca Lexusa w miejscu, gdzie dozwolona prędkość to 90 kilometrów na godzinę. Pirat drogowy został zatrzymany na drodze krajowej numer 29. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 114 kilometrów został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 tysiąca złotych, a na jego koncie przybyło 10 punktów karnych.

Policjanci są bardzo często wzywani do zdarzeń drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Następstwem zbyt szybkiej jazdy jest utrata lub brak kontroli nad pojazdem, co w konsekwencji doprowadza do wypadku drogowego. Priorytetowym działaniem policji jest zapobieganie takim zdarzeniom i skuteczna walka z piractwem drogowym, na którą funkcjonariusze nie dają przyzwolenia. W piątek (12 sierpnia) słubiccy stróże prawa patrolowali drogę krajową numer 29. W pewnej chwili zauważyli osobowego lexusa, który poruszał się z nadmierną prędkością. Po przeprowadzeniu pomiaru policyjny wideorejestrator wskazał prędkość 204 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywała prędkość 90 kilometrów na godzinę. Kierujący tym pojazdem został zatrzymany do kontroli drogowej, podczas której został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a na jego koncie pojawiło się 10 punktów karnych.

Przypominamy kierującym o obowiązujących zmianach związanych z większymi restrykcjami za łamanie przepisów na drodze i apelujemy o ostrożność. Każde nieodpowiedzialne zachowanie na drodze niesie za sobą poważne konsekwencje. Tym razem jazda z nadmierną prędkością zakończyła się dla kierowcy dużym obciążeniem finansowym, niemniej jednak nie pozwólmy, aby pośpiech, brawura i lekkomyślność na drodze zakończyła nasze życie lub życie innych uczestników ruchu.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)