Zliwkidowany rodzinny interes Data publikacji 17.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Myśleniccy kryminalni wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z przestępczością narkotykową KWP w Krakowie zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 800 krzewów konopi, sprzęt służący do ich uprawy oraz znaczne ilości narkotyków: 11 kilogramów marihuany, 1 kilogram amfetaminy i ponad 1 kilogram mefedronu. „Plantatorzy” usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania, przygotowania do dystrybucji oraz uprawy znacznej ilości środków odurzających.

W czwartek, 11 sierpnia br. , na terenie jednej z miejscowości powiatu myślenickiego funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach przy udziale Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich innych niż włókniste, gdzie zabezpieczono 802 krzewy. Policjanci zatrzymali 3 osoby odpowiedzialne za prowadzenie uprawy: 57-letniego ojca i jego dwóch synów - 29 i 22-latka z powiatu wielickiego. Jak ustalono, meżczyźni doglądali „rodzinnego biznesu”. W miejscu zamieszkania rodziny policjanci zabezpieczyli blisko 11 kg marihuany, która była przygotowana w próżniowych workach i kartonach, a ponadto 1 kilogram amfetaminy oraz ponad 1 kg mefedronu. Zabezpieczono również sprzęt służący do przygotowania narkotyków do dalszej dystrybucji, a także gotówkę - blisko 120 tys. zł.

Dwaj bracia usłyszeli zarzuty związane z posiadaniem znacznej ilości środków odurzających, uprawą znacznej ilości środków odurzających oraz przygotowaniem do dystrybucji środków odurzających. Ojciec usłyszał zarzut związany z uprawą znacznej ilości środków odurzających. W trakcie przesłuchania w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach wszyscy zatrzymani przyznali się do stawianych im zarzutów.

Decyzją Sądu Rejonowego w Myślenicach na wniosek prokuratury wobec ojca i dwóch synów zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. W sprawie zostało wszczęte śledztwo i obecnie trwają czynności mające na celu ujawnienie dostawców oraz odbiorców narkotyków.

Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast wprowadzanie do obrotu narkotyków zagrożone jest karą do 8 lat, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość, do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mw)