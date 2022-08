O krok od tragedii. Mając ponad 2,6 promila wjechał na chodnik i uderzył w pieszego Data publikacji 17.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj O skrajnej bezmyślności możemy mówić w przypadku 44-letniego kierowcy osobowego BMW, który w centrum Gorzowa Wielkopolskiego, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu stracił panowanie nad autem, wjechał na chodnik i uderzył w pieszego. Ten tylko cudem uniknął śmierci, odskakując i unikając centralnego uderzenia. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Kierowca został zatrzymany i stracił prawo jazdy. Za swoją nieodpowiedzialną szarżę odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę (15 sierpnia) na ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Kierujący pojazdem BMW 44-letni mężczyzna, zaczął wyprzedzać na przejściu dla pieszych, wpadł w poślizg i uderzył w mur budynku. Siłą uderzenia auto obróciło się i zahaczyło o przechodzącego chodnikiem pieszego. Na całe szczęście mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń, trafił pod opiekę medyków. Z nagrania wynika, że zdarzenie to mogło zakończyć się ogromną tragedią. Mundurowi zbadali stan trzeźwości kierowcy. Okazało się, że miał ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie. 44-latek noc spędził w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości oraz odpowie za spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Przebieg tego wypadku można zobaczyć na poniższym nagraniu z monitoringu miejskiego, który jest bardzo pomocny w codziennym monitorowaniu przez funkcjonariuszy zachowania kierowców na ulicach miasta. Nagranie posłuży jako materiał dowodowy w sprawie.

Przypominamy, że każdy, kto wsiada za kierownicę pod wpływem alkoholu łamie prawo, a do tego stwarza ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla innych użytkowników dróg. Nietrzeźwi kierowcy narażają innych na niebezpieczeństwo i muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami swojego zachowania. Reagujmy, nim będzie za późno! Twoje zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego kierowcy może uratować czyjeś życie, zdrowie, czy marzenia. Nie bądź obojętny. Jeśli widzimy, że ktoś kto wcześniej pił alkohol, zamierza kierować samochodem lub zataczając się wsiada do auta - REAGUJMY. Jeśli mamy wątpliwości co do stanu trzeźwości kierującego pojazdem – WEZWIJMY POLICJĘ.

nadkomisarz Magdalena Ziętek

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlielkopolskim

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.11 MB)