21-latka odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 17.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Łowiccy policjanci zatrzymali 21-letnią kobietę, która ugodziła nożem mężczyznę. 22-latek przeżył atak i został hospitalizowany. 21-latka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łowiczu podejrzana została tymczasowo aresztowana.

W niedzielę, 14 sierpnia 2022 roku po godzinie 2.00 w nocy dyżurny łowickiej komendy policji został powiadomiony o grupie młodzieży awanturującej się w rejonie ulicy Podrzecznej w Łowiczu. Na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że wśród znajdujących się tam osób jest ranny mężczyzna. 22-latek miał ranę kłutą brzucha. Z relacji świadków wynikało, że doszło tam do szarpaniny, podczas której jedna z uczestniczek zajścia ugodziła nożem 22-letniego mężczyznę i uciekła z miejsca zdarzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Podjęte przez policjantów czynności doprowadziły do ustalenia tożsamości 21-letniej mieszkanki Łowicza. Kobieta została zatrzymana w jednym z mieszkań w pobliżu miejsca zdarzenia. Była nietrzeźwa, miała 1,2 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Łowiczu na wniosek prokuratury aresztował podejrzaną na 3 miesiące.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.

(KWP w Łodzi / sc)