Kobieta z trójką dzieci zabłądziła w lesie

Kobieta, która z trójką małych dzieci zabłądziła w lesie, dzięki szybkim działaniom policjantów i strażaków cała i zdrowa wróciła do domu. Pamiętajmy, zanim wybierzemy się do lasu warto przypomnieć sobie kilka podstawowych zasad, które mogą uchronić nas co najmniej przed przykrymi nieprzyjemnościami.