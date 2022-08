Potrąciła 10-latkę na przejściu dla pieszych Data publikacji 17.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 2 500 złotych ma do zapłacenia sądeczanka, która na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrąciła 10-letnią dziewczynkę. Na szczęście dziecku nic poważnegosię nie stało. Apelujemy o rozsądek na drodze i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych! Osoby, które łamią przepisy szczególnie w tych miejscach, muszą liczyć się z surowszymi konsekwencjami.

Piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Są oni najbardziej narażeni na tragiczne skutki wypadków drogowych. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności przez kierowców, gdy zbliżają się do przejść dla pieszych. Tej uwagi i ostrożności niestety zabrakło kierującej audi, która wczoraj, 16 sierpnia około. 15.20 na ul. Nowochruslickiej w Nowym Sączu ominęła samochód, który zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych. Wykonując ten niebezpieczny manewr kobieta doprowadziła do potrącenia 10-latki, która przechodziła na drugą stronę jezdni. Dziewczynka skorzystała z pomocy medycznej, na szczęście nie doznała poważnych obrażeń.

27-letnia kierująca za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszej na oznakowanym przejściu dla pieszych została ukarana mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a na jej konto trafiło 10 punktów karnych ( art. 86 kw .)

(KWP w Krakowie / mw)