Nietrzeźwi za kierownicami wielotonowych aut. Śmiertelne zagrożenie eliminowane przez policjantów Data publikacji 18.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego zorganizowali we wtorek (16 sierpnia) działania kontrolne stanu trzeźwości kierowców samochodów ciężarowych jadących drogą ekspresową S3. Wyniki negatywnie zaskoczyły funkcjonariuszy i świadczą o tym, że takie kontrole są niezbędne i muszą być organizowane częściej.

Czas wakacyjny, charakteryzująca go piękna pogoda i przedłużony weekend, to z pewnością okazja do towarzyskich spotkań w gronie rodziny i znajomych. Celebrując te chwile nie powinniśmy zapominać, że nasz organizm po spożyciu alkoholu potrzebuje nawet doby na całkowite pozbycie się toksyn tak, abyśmy trzeźwi mogli wsiąść za kierownicę. Ta świadomość powinna towarzyszyć nam zawsze podczas imprez, na których pijemy alkohol, a szczególnie wyczuleni na niezbędny czas regeneracji organizmu powinni być zawodowi kierowcy. Ich stan psychofizyczny nie powinien budzić zastrzeżeń, ponieważ wsiadają za kierownice wielotonowych pojazdów i pokonują nimi dziennie nawet kilkusetkilometrowe trasy.

Niestety, jak pokazały ostatnie wspólne działania zielonogórskich policjantów ruchu drogowego i funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego, po naszych drogach jeżdżą pijani kierowcy ciężarówek. Podczas kontroli stanu trzeźwości, policjanci zatrzymali 2 kierujących w stanie po użyciu alkoholu i 3 kierujących, którzy byli nietrzeźwi, a więc popełnili przestępstwo, za które kodeks karny przewiduje do 2 lat pozbawienia wolności. Niechlubnym rekordzistą okazał się 44-latek, który miał w organizmie niemal promil alkoholu. Policjantom tłumaczył, że przed wyjazdem badał stan trzeźwości na swoim prywatnym urządzeniu, które wykazało, że jest trzeźwy. Mężczyznę czeka teraz co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna i utrata pracy jako kierowca.

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego, już szykują koleje kontrole stanu trzeźwości kierowców ciężarówek, aby na drogach naszego regiony było bezpiecznie.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

