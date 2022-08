Policjanci pomaganie "mają we krwi"! Ty też możesz zrobić to samo i uratować ludzkie życie! Data publikacji 18.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli stanął biało – czerwony autobus, zwany popularnie krwiobusem. W szlachetną akcję dzielenia się krwią zaangażowali się nowosolscy policjanci oraz pracownicy Policji, a także mieszkańcy Nowej Soli. Zbiórka krwi jest kolejna inicjatywą i efektem zaangażowania członków Policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.

W środę (17 sierpnia), od wczesnych godzin porannych nowosolscy policjanci, pracownicy Policji, a także mieszkańcy powiatu nowosolskiego kolejny raz przyłączyli się do zbiórki krwi. Dzięki tej akcji kolejny raz udowadniamy, że pomaganie mamy we krwi! Wizyta biało – czerwonego krwiobusu to kolejna, charytatywna inicjatywa nowosolskich stróżów prawa, jaką jest chęć podzielenia się z potrzebującymi „cząstką życia” – a ta jest ludzka krew. Krew ratuje życie wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują – chorym cierpiącym na ciężkie choroby, w stanach zagrożenia życia czy chociażby ofiarom wypadków drogowych. Warto wspomnieć o tym, że siedem lat temu, kiedy po raz pierwszy przed Komendą Powiatową Policji w Nowej Soli stanął autobus przeznaczony do poboru krwi pojawił się pomysł, aby utworzyć Honorowy Klub Dawców Krwi, zrzeszający policjantów i innych mundurowych. Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi obecnie liczy już kilkudziesięciu członków, a liczba policjantów deklarujących chęć niesienia pomocy ciągle rośnie.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i cenna jest krew w ratowaniu ludzkiego życia. Wszystkim dawcom krwi dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach. Możliwość niesienia tego rodzaju pomocy ma każda osoba w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.

sierżant sztabowy Katarzyna Synowiecka

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

