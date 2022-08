Stołeczni wywiadowcy zatrzymali złodziei kieszonkowych Data publikacji 18.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wywiadowcy z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież portfela. Mężczyźni skorzystali z chwilowej nieuwagi właścicielki, robiącej zakupy na jednym z bazarów na terenie Warszawy i zabrali z torebki portfel z zawartością pieniędzy i dokumentów. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Grozi im kara do 5 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

Policjanci z Wydziału Wywiadowczo Patrolowego Komendy Stołecznej Policji na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości, w tym przestępczości kieszonkowej, patrolowali rejon przyległy do bazaru Olimpia na Warszawskiej Woli. W pewnym momencie zauważyli dwóch mężczyzn, którzy swoim zachowaniem wzbudzili w nich podejrzenia. Po krótkiej obserwacji zauważyli, że jeden z nich wykorzystując nieuwagę kobiety, która robiła w tym czasie zakupy, rozsuwa jej torebkę i wyciąga portfel, drugi natomiast swoim ciałem próbował zasłonić moment kradzieży. Sprawcy zaczęli uciekać z miejsca zdarzenia, ale po krótkim pościgu zostali zatrzymani przez wywiadowców. Odzyskany portfel wraz z dokumentami wrócił do właścicielki.

W trakcie dalszych prowadzonych czynności przez policjantów ustalono, że kilka dni wcześniej ci sami mężczyźni w Tomaszowie Mazowieckim wspólnie i w porozumieniu z niezamkniętego pojazdu ukradli portfel z zawartością gotówki w kwocie 12.200 złotych oraz dokumentami.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy, pozwolił stołecznym policjantom na przedstawienie zarzutów kradzieży. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje kare do 5 lat pozbawienia wolności.

(KSP / kp)