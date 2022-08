Funkcjonariusz po służbie zatrzymał oszusta

W kantorze walut w Zduńskiej Woli, klient przywłaszczył ponad 18 tysięcy złotych. Wyszedł z kantoru i nie zareagował na to, że dostał pięciokrotnie więcej pieniędzy niż powinien. Tydzień później, policjant po służbie, zobaczył oszusta na ulicy i poznał, że to osoba z monitoringu kantoru. Przywłaszczenie to przestępstwo za które grozi kara do lat 3 więzienia.