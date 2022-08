Policjanci pomogli mężczyźnie Data publikacji 18.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i strażacy z Sochaczewa interweniowali wobec 29-latka stojącego po zewnętrznej stronie barierek na moście. Mężczyzna zagroził, że skoczy do rzeki. Dziękujemy za pomoc kobiecie, która skutecznie odwróciła uwagę mieszkańca powiatu sochaczewskiego i umożliwiła działanie służb.

Wczoraj, 17.08.2022 roku, około 5:30 do sochaczewskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że mężczyzna przeszedł przez barierki na moście nad Bzurą i prawdopodobnie chce skoczyć do rzeki. Z pomocą ruszyły wszystkie służby.

Na miejscu policjanci zauważyli mężczyznę, który stał na krawędzi mostu i jedną ręką trzymał się barierki. Prowadził rozmowę z kobietą, ale na widok funkcjonariuszy zagroził, że skoczy z mostu.

W tym czasie na brzegu rzeki czekali już strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w ubraniach wykorzystywanych w ratownictwie wodnym, którzy gotowi byli udzielić pomocy w przypadku, gdyby mężczyzna znalazł się w rzece.

Kobieta po rozmowie z policjantami, skutecznie odwróciła uwagę mężczyzny od działań służb. Policjanci podbiegli do niego, uniemożliwiając mu skok z mostu i wraz ze strażakami wciągnęli na most. Mieszkaniec powiatu sochaczewskiego stawiał opór, został jednak obezwładniony i przekazany pod opiekę załogi karetki pogotowia, która w asyście Policji przewiozła 29-latka do szpitala.

To kolejna niebezpieczna interwencja, z którą musieli się zmierzyć funkcjonariusze. Odpowiedzialność była ogromna, bo chodziło o ludzkie życie. Szczególne podziękowania należą się kobiecie, dzięki której przedstawiciele służb mogli skutecznie udzielić 29-latkowi pomocy i przekazać go pod opiekę lekarzy.

(KWP w Radomiu / mw)