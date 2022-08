42-latek odpowie za kradzież oraz uszkodzenie elementów skoczni lekkoatletycznej Data publikacji 18.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W minionym tygodniu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zostali powiadomieni o uszkodzeniu trzech elementów sprzętu do skoku o tyczce oraz kradzieży materaca z terenu miejscowego stadionu lekkoatletycznego. Kryminalni podejrzewanego o to mężczyznę zatrzymali i doprowadzili do policyjnego aresztu. Śledczy przedstawili 42-letniemu mieszkańcowi powiatu tczewskiego zarzuty w tej sprawie. Za te przestępstwa w warunkach recydywy grozi kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

10 sierpnia br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zostali powiadomieni o uszkodzeniu trzech elementów sprzętu do skoku o tyczce z terenu miejscowego stadionu lekkoatletycznego. Jak ustalili kryminalni w dniu 9 sierpnia br. 42-letni mieszkaniec powiatu tczewskiego, wszedł na teren stadionu lekkoatletycznego, rozciął pokrowiec, matę narzutową oraz zeskok. Spowodował tym straty na kwotę 50 tysięcy złotych. Po dwóch dnia mężczyzna ten wrócił na stadion i ukradł materac będący elementem zabezpieczenia przy zeskoku.

Stróże prawa zatrzymali podejrzewanego o to mężczyznę i doprowadzili go do policyjnego aresztu. Wczoraj śledczy przedstawili mu zarzuty dotyczące kradzieży oraz uszkodzenia mienia. Zatrzymany 42-latek obu przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy. Za te przestępstwa grozi mu teraz kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Do chwili obecnej nie udało się odzyskać skradzionego czerwono-niebieskiego materaca zabezpieczającego zeskok. Osoby mające wiedzę gdzie może się on znajdować proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Tczewie.