Udaremniony przemyt narkotyków z Niderlandów Data publikacji 19.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy NoOSG i KAS, udaremnili przemyt 22 kg i 10 litrów narkotyków. Kokaina, amfetamina i marihuana przyjechały z Niderlandów ukryte w skrytkach. Zatrzymanemu 46-latkowi w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przedstawiono zarzut przemytu znacznej ilości narkotyków. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że przez granicę Polski z Niemcami planowany jest przemyt narkotyków z Niderlandów. Przygotowując się do działań, policjanci nawiązali współpracę z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Zachodniopomorską i Lubuską Krajową Administracją Skarbową. Funkcjonariusze dokładnie zaplanowali, a następnie przeprowadzili akcję zatrzymania podejrzanego.

Kurier wpadł w Świecku. Wszystko wskazuje na to, że 46-latek jadąc citroenem berlingo z Niderlandów przemycił ponad 2 kg kokainy, 14 kg marihuany, ponad kilogram metamfetaminy, 10 litrów płynnej amfetaminy, ponad 3 kg amfetaminy w postaci sypkiej i 2 kg 3-CMC.

Funkcjonariusze ustalają gdzie miały trafić narkotyki, które były ukryte w schowkach pod wycieraczkami za przednimi siedzeniami auta oraz w bagażniku samochodu, w oponie koła zapasowego czy w specjalnej skrytce przewożonego fotela. W mieszkaniu zatrzymanego policjanci znaleźli również marihuanę, a także zgrzewarkę, wagę elektroniczną, różnej wielkości torebki z zapięciem strunowym, dwa 10-cio litrowe pojemniki z 95% kwasem siarkowym i 5 litrów 96% alkoholu etylowego. Wszystko zostało zabezpieczone i stanowi obecnie materiał dowodowy w sprawie.

W Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymany 46-latek usłyszał zarzut wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków, za co grozić mu może kara pozbawienia wolności do 15 lat. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.