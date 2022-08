Gorzowski policjant z 5 medalami Mistrzostw Świata w kajakarstwie Data publikacji 19.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Dawid Markowski zdobył 3 srebrne i 2 brązowe medale podczas Mistrzostw Świata Masters w kajakarstwie, które odbyły się w Bydgoszczy w miniony weekend. Funkcjonariusz poszerzył w ten sposób swoją bogatą kolekcję medali.

Policjant, który na co dzień jest dzielnicowym w Komisariacie Policji w Witnicy od wielu lat związany jest ze sportem jakim jest kajakarstwo. Poza służbą poświęca na treningi większość wolnego czasu. Sport daje mu dużo satysfakcji. Od kilku lat osiąga bardzo dobre wyniki podczas startów w wielu zawodach.

W miniony weekend (12-14 sierpnia) w Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Świata Masters w kajakarstwie. Na starcie stanęło 250 kajakarzy z szesnastu krajów. Wśród nich znalazł się także młodszy aspirant Dawid Markowski, który odegrał kluczową rolę podczas zawodów. Dawid startował w kategorii zawodników powyżej 35 roku życia i w pięciu konkurencjach zdobył 3 srebrne medale oraz dwa brązowe. Startował w wyścigu indywidualnym oraz dwójkowym na 200 metrów i na 500 metrów, a także w czwórkach na 500 metrów.

Aktualnie reprezentuje gorzowski AZS AWF Gorzów Wielkopolski, gdzie wspólnie z kolegami trenuje kilka razy w tygodniu. Można śmiało powiedzieć, że Dawid Markowski to policjant z pasją do sportu i do pomagania. Dodatkowo poza służbą angażuje się jako wolontariusz pomagając jako drugi trener zaszczepić pasję kajakarstwa w dzieci i młodzież.

Nasz mistrz jest doskonałym przykładem, że służba w policji może być bardzo dobrym kierunkiem w wyborze przyszłej drogi życiowej. To zawód w którym można łączyć swoje pasje i zainteresowania z pracą, a także poznawać zupełnie nowe doświadczenia. Dlatego wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

Dawidowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

nadkomisarz Magdalena Ziętek

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim