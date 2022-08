Idąc przez życie niósł pomoc innym – niestety wczoraj odszedł na zawsze

Trudno policzyć ilu osobom pomógł sierżant sztabowy Mateusz Morawski, który służył w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Niestety wczoraj, w wyniku obrażeń doznanych na skutek upadku z dużej wysokości, zmarł w szpitalu. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszem Wesołowskim i Komendantem Miejskim Policji we Wrocławiu podinsp. Rafałem Siczkiem w imieniu własnym, kierownictwa oraz wszystkich policjantów i pracowników Policji składają bliskim wyrazy współczucia.