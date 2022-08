Policjanci i mieszkańcy Legnicy uratowali mężczyźnie życie Data publikacji 19.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do niebezpiecznej, ale ze szczęśliwym zakończeniem, sytuacji doszło w miniony wtorek w Legnicy. Policjanci przejeżdżając ulicą Sikorskiego zauważyli stojące przed zatoczką autobusową pojazdy i postanowili natychmiast sprawdzić co się stało. Jak się okazało, starszy mężczyzna, który kierował samochodem, źle się poczuł i zjechał na pobocze drogi a następnie stracił przytomność. Na ten widok, wzorową postawą wykazali się inni kierowcy, którzy zatrzymali swoje pojazdy, by udzielić mu pomocy. Policjanci wspólnie z jednym ze świadków zdarzenia rozpoczęli reanimację mężczyzny, która zakończyła się powodzeniem. Kierowcy zostały przywrócone funkcje życiowe i został przetransportowany do szpitala przez ratowników medycznych.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego legnickiej komendy, podczas wykonywania czynności służbowych, zauważyli kilka pojazdów stojących przed zatoczką autobusową przy ul. Sikorskiego w Legnicy. Funkcjonariusze natychmiast włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i podjechali, aby zobaczyć co się stało i czy ktoś nie potrzebuje pomocy.

Na miejscu okazało się, że mężczyzna w wieku około 60 lat potrzebuje pomocy medycznej. Legniczanin kierując pojazdem źle się poczuł, zjechał na pobocze drogi a następnie stracił przytomność. Policjanci za pośrednictwem oficera dyżurnego wezwali pogotowie ratunkowe i wspólnie ze świadkiem zdarzenia rozpoczęli resuscytację, gdyż mężczyzna nie wykazywał czynności życiowych.

Po chwili puls już był wyczuwalny i mężczyzna odzyskał przytomność, a policjanci do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego, monitorowali czynności życiowe kierującego.

Wzorową postawą wykazali się mieszkańcy Legnicy, którzy nie byli obojętni widząc niecodzienne zachowanie kierującego. Natychmiast zatrzymali swoje pojazdy, żeby udzielić pomocy potrzebującemu mężczyźnie. Prawdopodobnie właśnie dzięki nim oraz policjantom mężczyzna przeżył. Legniczanin po kilku dniach pobytu w szpitalu, wrócił już do swojego domu.

Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami, nie bądźmy więc obojętni na niecodzienne zachowania innych uczestników ruchu drogowego. Wykażmy się empatią, bo być może kiedyś to właśnie my znajdziemy się w sytuacji, w której to my będziemy potrzebować pomocy.

mł. asp. Krzysztof Marcjan



Źródło: KMP w Legnicy

mł. asp. Anna Tersa

tel. 504 798 649