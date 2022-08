Brawurowa jazda i wyprzedzanie „na trzeciego”. O mały włos, a doszłoby do tragedii Data publikacji 19.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się mieszkaniec Góry, którego nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Mężczyzna wyprzedzał na „trzeciego”, zmuszając innych uczestników ruchu drogowego do gwałtownego hamowania i zjeżdżania na pobocze. Z naprzeciwka jechała kobieta z trójką dzieci i tylko dzięki szybkiej i rozsądnej reakcji kobiety, nie doszło do czołowego zderzenia pojazdów.

Do górowskiej Policji kilka dni temu wpłynęła informacja, że w miejscowości Kruszyniec, kierujący samochodem Dacia, jadąc z nadmierną prędkością, wyprzedzał „na trzeciego”, stwarzając ogromne zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę samochodową, umieszczoną w jednym z wyprzedzanych samochodów, którego kierowca zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Górze, gdzie przyniósł wspomniane nagranie.

Na dostarczonym policjantom filmie widać, jak kierujący rumuńskim dostawczakiem w brawurowy sposób zaczął wyprzedzać dwa pojazdy, zmuszając innych kierowców do gwałtownego hamowania i nagłego zjechania na pobocze. Z naprzeciwka swoim samochodem jechała kobieta z trójką dzieci w wieku 4, 8 i 10 lat. Dzięki szybkiej i rozsądnej reakcji kierującej, która zjechała na pobocze, nie doszło do czołowego zderzenia pojazdów. Ponadto w jednym z wyprzedzanych samochodów, jechało również małżeństwo z 9-letnim synem. Nieodpowiedzialny kierowca nie zatrzymał się, lecz z jeszcze większą prędkością odjechał w stronę Góry.



Policjanci na podstawie m.in. zabezpieczonego nagrania szybko ustalili, że kierującym był 66-letni mieszkaniec tego miasta. Mężczyzna został wezwany do komendy, gdzie usłyszał zarzut spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za rażące wykroczenie w ruchu drogowym mężczyzna teraz odpowie przed sądem.

Pamiętaj! Kierowanie pojazdem to wielka odpowiedzialność, nie tylko za nas samych, ale również za przewożone osoby, ale też innych uczestników ruchu drogowego. Bądźmy czujni na drodze i zawsze reagujmy na niebezpieczne zachowania innych kierowców, ponieważ możemy uchronić czyjeś zdrowie i życie! Jeśli jesteśmy świadkami niebezpiecznego zachowania, poinformujmy o tym fakcie odpowiednie służby.



mł. asp. Krzysztof Marcjan



Źródło: KPP w Górze

mł. asp. Małgorzata Nieborak

tel. 507 135 747