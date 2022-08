Odnaleziony po poszukiwaniach 88-letni mężczyzna Data publikacji 22.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 16 funkcjonariuszy garwolińskiej Policji, strażacy z Garwolina i druhowie okolicznych OSP brali udział w poszukiwaniach 88-letniego mężczyzny. Niespełna dwie godziny wystarczyły, by zaginiony został odnaleziony w innej miejscowości oddalonej o około 10 kilometrów od miejsca, z którego wyszedł.

W sobotę (20.08.2022 r.) około godziny 16.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie odebrał pilne zgłoszenie. Dotyczyło ono zaginięcia 88-letniego mężczyzny, który wyszedł z miejsca przebywania w Trzciance (gmina Wilga), od kilku godzin nie wracał i nie było z nim żadnego kontaktu. Rodzina na własną rękę próbowała odnaleźć 88-latka jednak nie przyniosło to rezultatu. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna na co dzień mieszka w Warszawie. Na dodatek bliscy seniora przekazali, że ma on kłopoty z pamięcią. Dlatego istniała potrzeba, aby jak najszybciej go odnaleźć.

Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą. Komunikat wraz z rysopisem został przekazany wszystkim patrolom, które rozpoczęły poszukiwania zaginionego mężczyzny. Razem ze strażakami przeczesywali rejony przyległe do miejsca, w którym zaginiony widziany był po raz ostatni oraz pobliskie lasy i sąsiednie miejscowości. Podjęte wysiłki szybko przyniosły oczekiwany efekt. 88-latek został odnaleziony przez druha OSP w innej miejscowości, oddalonej o około 10 kilometrów od miejsca, skąd wyszedł. Senior został przekazany pod opiekę opiekunom.