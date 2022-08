Nietrzeźwego kierującego wyeliminował policjant wracający ze służby Data publikacji 22.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Miniony weekend obfitował w zatrzymania nietrzeźwych kierujących. Na stacji paliw mężczyznę, który miał w organizmie ponad prawie 3,5 promila alkoholu wyeliminował z ruchu policjant wracający po służbie do domu. Każda osoba siadająca za kierownicę pojazdu pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka stanowi zagrożenie dla siebie oraz dla życia i zdrowia innych użytkowników drogi.

Policjanci zatrzymali między innymi nietrzeźwego 28-latka kierującego motorowerem marki Peugeot. Jechał bez kasku ochronnego, co było przyczyną zatrzymania. Jak się okazało podczas kontroli miał 3 promile alkoholu we krwi. Kolejny nietrzeźwy to 64- letni rolnik, który kierował ciągnikiem T25 nieposiadającym ubezpieczenia oraz aktualnych badań technicznych. Następny nieodpowiedzialny kierowca audi, to 41-letni mieszkaniec gminy Skórzec, który mając prawie 3,5 promila alkoholu przyjechał zatankować auto. Na szczęście na „dziwnie” jadący pojazd zwrócił uwagę funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, wracający po służbie do domu. Dokonał zatrzymania nietrzeźwego mężczyzny tym samym eliminując go z ruchu. Jeszcze jeden mieszkaniec gminy Skórzec wpadł podczas rutynowej kontroli drogowej. 42-latek kierował vw mając we krwi ponad 0,5 promila alkoholu. Dodatkowo w aucie ujawniono woreczek z mefedronem. Jeszcze jeden pijany kierowca w Siedlcach to 37-letni mężczyzna, który podróżował Citroenem mając prawie 2 promile alkoholu we krwi.

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie wszyscy zatrzymani mężczyźni poniosą konsekwencje prawne. Przypominamy, że kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat więzienia, grzywną oraz zakazem prowadzenia pojazdów.

KWP zs. w Radomiu / kp)