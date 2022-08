Policjantki z Reszla pomogły odnaleźć telefon amerykańskiego producenta filmowego Data publikacji 22.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomagamy i chronimy na różne sposoby. Na pomoc policjantów można liczyć w każdej sytuacji, o czym przekonał się pewien amerykański producent filmowy, który przebywając na urlopie w powiecie kętrzyńskim, zgubił w lesie swój telefon komórkowy. O pomoc w jego odnalezieniu poprosił reszelskie policjantki.

W służbie policjanta nie ma miejsca na rutynę, każda służba może przynieść coś nowego i zaskakującego, a policjant, który jest wezwany, aby pomóc drugiemu człowiekowi, musi podejmować szybkie i zdecydowane decyzje, od których niekiedy zależy czyjeś życie. Zdarzają się też sytuacje, w których policjanci kierują się zwykłą ludzką empatią i chęcią pomocy drugiemu człowiekowi, przy zdecydowanie mniej dramatycznych sprawach. Do takiej sytuacji doszło w piątek (19.08.2022) na terenie Reszla. Policjantki młodszy aspirant Agnieszka Ziółkowska oraz sierżant Natalia Zięba pełniły służbę na terenie miasta i gminy Reszel. Wtedy to około godziny 12:30 na ulicy Podzamcze o pomoc w odnalezieniu telefonu poprosił mężczyzna z zagranicy. Jak się później okazało, był to amerykański producent filmowy, który turystycznie przebywał na Warmii i Mazurach. Mężczyzna oznajmił, że sam próbował odnaleźć smartfona, gdyż w telefonie syna ma aplikację GPS , która doprowadziła go do lasu, jednak stwierdził, że dalsze poszukiwania mogą być niebezpieczne i dlatego poprosił policjantki o pomoc. Funkcjonariuszki od razu zajęły się sprawą. Podczas przeglądania mapy GPS zauważyły, że najprawdopodobniej, ktoś znalazł telefon, bo znacznik przemieszcza się od miejscowości Warpuny w kierunku miejscowości Łężany. Policjantki znając dokładnie rejon gminy Reszel wspólnie z mężczyzną i jego synem udały się do miejscowości Łężany, gdzie przy jednej z posesji stał pojazd marki MAN z załadowanym drewnem, które zrzucał mężczyzna. Podczas rozmowy, mężczyzna oświadczył, że pracując w lesie na jednej z dróg pomiędzy miejscowością Warpuny, a Zyndaki znalazł telefon i miał go po pracy przekazać Policji. Zgłaszający potwierdził, że telefon należy do niego i przyznał, że najprawdopodobniej podczas zwiedzania okolicy położył telefon na dachu swojego auta, z którego aparat musiał spaść. Pomimo uszkodzeń, amerykański turysta był przeszczęśliwy, że odzyskał telefon i bardzo dziękował za pomoc w jego odnalezieniu.

„Pomagamy i chronimy” to hasło przyświeca policjantom w codziennej służbie. Jeśli tylko zajdzie taka potrzeba i sposobność, funkcjonariusze bez wahania niosą pomoc osobom, które jej potrzebują.

(KWP w Olsztynie / kp)