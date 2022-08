Pomoc dzielnicowego z Korsz przyszła w ostatniej chwili Data publikacji 22.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy w rejonie zbiornika wodnego w trawie znalazł leżącego młodego mężczyznę, który wymagał pilnej pomocy medycznej. Policjant powiadomił o tym fakcie oficera dyżurnego i monitorował czynności życiowe znalezionego mężczyzny do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. 32-latek ostatecznie trafił do szpitala. W jego aucie policjanci zabezpieczyli narkotyki.

Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności, ogromnego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz umiejętności szybkiego reagowania na niepokojące zdarzenia. A tym właśnie wykazał się asp. szt. Stanisław Lewkowicz z Komisariatu Policji w Korszach.

W niedzielę, 21.08.2022 roku, około godz. 11.30 podczas obchodu rejonu służbowego, jadąc w stronę miejscowości Parys na jednej z dróg podporządkowanych w rejonie zbiornika wodnego, policjant zauważył zaparkowany samochód osobowy marki VW Golf, który stał z otwartymi drzwiami od strony kierowcy. Zaniepokoiło to policjanta, dlatego od razu wyszedł z radiowozu i podszedł do tego auta, gdzie w trawie za pojazdem zobaczył leżącego młodego mężczyznę. Ten miał poważne problemy z oddychaniem, miał oczy szeroko otwarte, jednak nie można było nawiązać z nim logicznego kontaktu. Funkcjonariusz natychmiast wezwał na miejsce Zespół Pogotowia Ratunkowego. W trakcie oczekiwania na przyjazd karetki monitorował funkcje życiowe mężczyzny. Policjant znalazł również leżącą w samochodzie saszetkę. We wnętrzu oprócz dokumentów 32-latka, znalazł również narkotyki oraz wagę. Jak się później okazało, była to amfetamina. Mężczyzna trafił do szpitala, a jego pojazd zabezpieczyli policjanci, którzy teraz wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

(KWP w Olsztynie / mw)